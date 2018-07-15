شركات طيران عربية تعلق رحلاتها إلى النجف

أعلنت شركات طيران عربية تعليق رحلاتها المتجهة إلى مدينة النجف العراقية بسبب تردي الحالة الأمنية في المدينة.

واقتحم متظاهرون غاضبون مساء الجمعة مطار النجف الدولي في إطار تظاهرات احتجاجية ضد الفساد وللمطالبة بخدمات أساسية خصوصا الكهرباء والماء وفرص العمل.

وقالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية الأحد إنها ستعلق رحلاتها الجوية بين عمان ومدينة النجف العراقية اعتبارا من الأحد وحتى إشعار آخر في ضوء التطورات الأمنية في المدينة العراقية.

وكانت الملكية تشغل أربع رحلات أسبوعيا إلى مطار النجف.

وأعلنت شركة "فلاي دبي" الأحد في بيان تعليق كافة رحلاتها المتجهة إلى مدينة النجف حتى 22 تموز/يوليو، بسبب وجود "تعطل على أرض المطار".

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت السبت إلغاء رحلاتها المتجهة إلى مدينة النجف العراقية حتى إشعار آخر بسبب الظروف الأمنية.