شركة أميركية تنقب عن النفط جنوبي العراق

أعلنت شركة نفط البصرة عن بدء شركة شيفرون الأميركية تطوير حقول نفطية وإنشاء شركة طاقة جنوبي العراق.

وقال مدير عام شركة نفط البصرة إحسان عبدالجبار إن اتفاق التعاون مع شيفرون يتضمن إعداد الدراسات لحقول نفط وفقا لخطوات علمية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أنه سيتم العمل على تأسيس شركة للطاقة تستطيع المواءمة بين ثلاث مراحل من العمل وهي تطوير الحقول وإعداد الدراسات، والمباشرة بعمليات الاستخراج، انتهاء بالعمليات التحويلة وإنشاء مصفاة للنفط.

من جانبه، قال ممثل شركة شيفرون في العراق ماجد هادي إن الشركة لديها مجالات عمل متعددة مع وزارة النفط منها ما يختص في مجال الدراسات والتدريب والتطوير انتهاء بتطوير الحقول النفطية.