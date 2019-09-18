"يسيء للدين".. إعلان شركة "ألبان" يغضب سعوديين

تسبب مقطع دعائي لشركة ألبان سعودية، تضمن عبارات حول قضايا اجتماعية في المجتمع السعودي، بغضب في أوساط سعوديين اعتبروه "مسيئا" للدين.

وأطلق هؤلاء هاشتاغ لمقاطعة منتجات الشركة وطالبوا بتدخل النيابة العامة في المملكة. ليرد عليهم آخرون دافعوا عن مضمون الإعلان، وقالوا إنه يتطرق لقضايا مهمة ولم يسيء للدين.

ونشرت شركة "ندى" للألبان مقطعا دعائيا لمنتوجاتها وتضمن المقطع عبارات يستعملها متشددون دينيا في السعودية ضد تمكين المرأة من عدد من حرياتها في المجتمع السعودي.

ويتطرق الإعلان لقضايا تشغل الرأي العام السعودي مثل قيادة المرأة للسيارة، ودراسة الفتيات في الجامعات والاختلاط بين الجنسين، وعمل المرأة، وممارسة المرأة للرياضة، والذهاب إلى السينما.

ويحاول المنتقدون حشد السعوديين ضد الشركة من خلال تكثيف تغريداتهم التي تتضمن وسم المقاطعة.

لكن الدعوات ضد الشركة لم تلقَ دعم الكثير من السعوديين الذين اعتبروا أن الإعلان لم يتضمن أي إساءة للدين الإسلامي، أو قيم المجتمع.

وشهدت السعودية في الأشهر الأشهر الماضية سلسلة من الإصلاحات، بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة واستصدار جواز سفر من دون إذن ولي الأمر وإقامة حفلات فنية.