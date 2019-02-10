شركة النفط الفنزويلية تلجأ إلى بنك روسي

طلبت شركة النفط الحكومية الفنزويلية (بي دي في أس أيه) من عملاء مشاريعها النفطية المشتركة إيداع عائدات المبيعات في حساب فتحته مؤخرا في بنك جازبرومبنك الروسي، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتأتي خطوة الشركة النفطية الحكومية عقب العقوبات المالية الصارمة الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة في 28 كانون الثاني/يناير واستهدفت منع نيكولاس مادورو من الوصول إلى عائدات البلاد النفطية.

ومنذ ذلك الوقت تضغط شركة النفط الفنزويلية على شركائها الأجانب في المشروعات المشتركة في منطقة أورينوكو بيلت المنتجة للنفط كي يقرروا رسميا ما إذا كانوا سيستمرون في هذه المشروعات.

ومن بين الشركاء الأجانب في المشروعات المشتركة شركة إيكنور النرويجية وشركة شيفرون التي مقرها الولايات المتحدة وشركة توتال الفرنسية.

وأمرت أيضا شركة (بي دي في أس أيه) مشروعها المشترك مع شركتي إيكنور وتوتال بوقف إنتاج النفط الثقيل بسبب نقص النفتا اللازمة لتخفيف الإنتاج بعد أن منعت العقوبات الموردين الأميركيين لهذا الوقود من تصديره إلى فنزويلا.