شركة بريطانية تسحب عملاءها من فندق مصري

سحبت شركة "توماس كوك" البريطانية لتنظيم الرحلات كافة عملائها المتواجدين بأحد فنادق مدينة الغردقة المصرية بعد وفاة نزيلين بالفندق، حسبما نقلت وسائل إعلام بريطانية الخميس.

وقالت الشركة إنها اتخذت قرار سحب النزلاء كـ "إجراء احترازي" وقررت عرض فنادق بديلة لعملائها أو رحلات طيران للعودة إلى بلدانهم.

وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفت في وقت سابق الخميس أن الزوجين جون وسوزان كوبر توفيا خلال إقامتهما بفرع لفندق "شتايغنبرغر" في المدينة المصرية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

ولم تتضح بعد أسباب وفاة الزوجين المتحدرين من بلدة بيرنلي الإنكليزية، إلا أن "توماس كوك" قالت إنها تلقت تقارير تشير إلى "ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض بين نزلاء الفندق".