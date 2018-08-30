شركة تركية كبرى توقف بيع آيفون.. أردوغان ليس السبب!

اتهمت شركة آبل سلسلة متاجر "BIM" التركية بأنها تبيع إكسسوارات مزيفة لهواتف آيفون، وذلك حسب صحيفة "جمهوريت" التركية.

وطالبت آبل الشركة التركية بوقف بيع المنتجات المزيفة على الفور، وتسليمها للشركة الأميركية، مع التعهد بعدم تكرار الأمر.

يذكر أن BIM قد أعلنت مسبقا استجابتها لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لمقاطعة المنتجات الأميركية، ومن بينها منتجات "آبل"، بحسب صحيفة جمهوريت التركية.

وأعلنت الشركة وقف بيعها هواتف "آيفون" تزامنا مع دعوة أردوغان، فيما شككت صحيفة "جمهوريت" في السبب الحقيقي وراء قرار BIM.

وقالت الصحيفة إن بيان الشركة لم يكشف السبب الحقيقي وراء قرارها وقف مبيعات منتجات آبل.