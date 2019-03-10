هوليوود: شركة ترد 400 مليون دولار للسعودية

ردت شركة "إنديفور" التي تتخذ من هوليوود مقراً لها استثماراً سعودياً بمبلغ قدره 400 مليون دولار أميركي.

أتت خطوة الشركة التزاماً بتعهدها بقطع العلاقات مع السعودية منذ ستة شهور، بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وكان مدير "إنديفور" آري إيمانويل كان قد قرر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي نية شركته الخروج من صفقة مع الحكومة السعودية، عقب ضغوط من هوليوود طالبته بالوقوف ضد المملكة، وذلك وفق صحيفة نيويورك تايمز.

و"إنديفور" هي وكالة كبرى لإدارة المواهب والنجوم في حقول الترفيه المختلفة.

مدير "إنديفور" آري إيمانويل ساعد العام الماضي في جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بنجوم ومدراء شركات ومنتجين في هوليوود، خلال جولة أميركية لولي العهد السعودي.

وكان لمقتل خاشقجي تبعات عدة تنوعت بين الاحتجاج والاستنكار على المستوى الدولي، وقطع بعض المستثمرين علاقاتهم بالسعودية، وتجميد البعض الآخر لها.

فقد قطع مؤسس مجموعة "فيرجن" العالمية للترفيه محادثات مع السعودية بشأن استثمارات محتملة في مشروع السفر إلى الفضاء الخاص به، و"بلاك ستون"، وشركة "أوبر"، بالإضافة إلى شركات أخرى يملكها. وكانت جميعها قد ألغت مشاركتها في مؤتمر استثماري تستضيفه الرياض.