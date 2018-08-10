هتافات ضد النظام والعرب.. ببداية الدوري الإيراني

اندلعت اشتباكات الجمعة بين مشجعين والشرطة الإيرانية باستاد آزادي بطهران، قبل بداية مباراة فريقي "تراكتورسازي تبريز" و"استقلال طهران" ضمن مسابقة الدوري الإيراني.

وظهر جمهور "تراكتورسازي تبريز" في فيديوهات نشرت على الشبكات الاجتماعية، يردد شعارات تطالب بإسقاط النظام الإيراني مثل "الموت للديكتاتور".

من جانب آخر، أفادت مواقع إيرانية محلية باندلاع الاشتباكات بسبب عدم اتساع المدرجات لجمهور "تراكتورسازي تبريز" ما أدى إلى انهيار الأسوار الفاصلة بين مدرجاتهم وأخرى تخضع للترميم.

وأضاف موقع "90TV" الإيراني أن الشرطة تدخلت لمنع الجمهور من ملء بقية المدرجات ما أدى لاندلاع اشتباكات لم تهدأ إلا بعدما طالب قائد المشجعين بالهدوء.

كما شهدت مباراة فريقي "استقلال خوزستان" و"برسبولیس طهران" الخميس اشتباكات بين جماهير الفريقين، على خلفية شعارات عنصرية ضد العرب والفرس.

وحرقت جماهير فريق "استقلال خوزستان" العلم الإيراني فيما ردد جمهوره أن الخليج عربي وليس فارسي، بينما ردد جمهور برسبوليس طهران شعارات معادية للعرب.

وغالبية سكان محافظة خوزستان من العرب الشيعة، ويطلق عليها بقية الإيرانيين اسم "عربستان".

يذكر أن جماهير ناديي فولاد وبرسبولیس رددوا شعارات معادية للنظام خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في يوم 3 آب/أغسطس الماضي.