شقيق بريطاني تعرض لنوفيتشوك: زجاجة عطر وراء التسميم

أكد شقيق بريطاني تعرض لغاز الأعصاب نوفيتشوك إن أخاه عثر على الغاز السام في زجاجة عطر.

وقال ماثيو راولي لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إن شقيقه تشارلي البالغ من العمر 54 عاما، والذي استعاد الوعي لكنه لا يزال في المستشفى وحالته خطيرة، أبلغه بأنه عثر على زجاجة العطر.

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق العثور على "زجاجة صغيرة" في منزل تشارلي راولي في بلدة إيمزبري، قرب مدينة سالزبري في جنوب غرب إنكلترا.

وأصيب راولي بأعراض المرض في إيمزبري في 30 حزيران/يونيو الماضي بعد ساعات على انهيار رفيقته دون ستورغيس إثر تعرضها لذات الغاز. وقد توفيت بعدها بأسبوع.

وقالت الشرطة إن راولي وستورغيس تعرضا "لكمية كبيرة" من المادة ولمسا مادة مسمومة.

وذكر النائب عن المنطقة جون غلين في وقت سابق أن راولي وستورغيس، التي كانت تقيم في نزل للمشردين، قد يكونا عثرا على الزجاجة "لأنهما كثيرا ما يقومان بالتفتيش في حاويات" قمامة.

وكان الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا قد تعرضا للغاز ذاته في مدينة سالزبري في الرابع من آذار/مارس الماضي، ما تسبب في فقدانهما الوعي لفترة طويلة قبل أن يتعافيا بعد ذلك.