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مصر

شكري بعد لقاء بومبيو: التعاون مستمر

سامح شكري وبومبيو

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري بعد لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو الأربعاء إن المباحثات بين الجانبين المصري والأميركي تناولت "العلاقات الثنائية والتحديات والقضايا الإقليمية".

وأشار شكري إلى أن "الموقف المصري ثابت من القضية الفلسطينية وهو إقامة دولة على حدود العام 67 عاصمتها القدس الشرقية". وأضاف "نعمل على التوصل إلى حل من خلال التفاوض بين الطرفين".

وعبر شكري عن ثقته في قدرة الولايات المتحدة على التأثير على الطرفين للتوصل إلى حل وفقاً للقرارات الدولية والشرعية الدولية.

وشكر شكري الولايات المتحدة على المساعدات التي تقدمها لمصر من أجل استمرار القتال ضد الإرهاب، موضحا أن التعاون مع الولايات المتحدة مستمر في هذا الشأن.

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