أزمة الرسم الكاريكاتوري.. شكوى قضائية ضد قناة لبنانية

تقدمت جمعية المبادرة الفردية لحقوق الإنسان بدعوى إلى النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد قناة "أو تي في" بعد عرض كاريكاتور تضمن عبارات عنصرية.

وفي التفاصيل، قالت الجمعية في بيان صحفي إن دعواها تضم رسام الكاريكاتور أنطوان غانم وفريق عمل أخبار قناةOTV وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو محرضا.

وتضمنت الدعوى أن الكاريكاتور اعتمد طابعا تميزيا على أساس العرق واستخدم كلمات لا يجب استخدامها للدلالة على الأشخاص ذوي البشرة السمراء، وهو ما يوقع عليه عقوبات في القانون اللبناني على أي شخص يدلي بخطاب أو كلام فيه إثارة لنعرات عنصرية.

وأضافت أن المادة 317 من قانون العقوبات اللبناني تنص صراحة على أن "كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة إلى ثمانمائة ألف ليرة".

وكانت القناة قد عرضت خلال نشرة الأخبار رسما كاريكاتوريا يظهر طالبين لبنانيين لم يتمكنا من الالتحاق بالمدرسة ويظهر في الجهة المقابلة للرسم اعتذار من الطلاب عن استقبالهم لأن المدرسة "مفولة" أي مكتظة باللاجئين السوريين والفلسطينيين والعراقيين وجنسيات أخرى.