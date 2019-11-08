شمال شرق سوريا.. تحذير من مواجهة عسكرية بين "اللاعبين الكبار"

جو تابت - واشنطن

حذر "معهد دراسات الحرب" الاميركي الـ "آي أس دبليو" في واشنطن من احتمالات اندلاع نزاع مسلح خطير في شمال شرق سوريا، قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية بين لاعبين كبار في منطقة الشرق الأوسط.

وأفاد المعهد، الذي يُعتبر من أبرز مراكز الأبحاث خبرة في واشنطن كونه يضم عددا من الجنرالات الأميركيين والبريطانيين المتقاعدين، إن الفترة القصيرة المقبلة ستحمل منافسة "شبه أمنية" بين روسيا وتركيا والولايات المتحدة ودمشق وطهران لبسط نفوذهم الميداني - العسكري في شمال شرق سوريا.

وكشف المعهد، الذي غالبا ما يُقدم استشاراته إلى قادة البنتاغون، إن المعلومات الاستخباراتية الواردة من سوريا تشير إلى عدم انسحاب قوات "وحدات حماية الشعب الكردي" الـ YPG من عدد مواقعها وفقا للصفقة بين روسيا وتركيا، والتي قضت بتراجعهم الى عمق ثلاثين كيلومتراً من الحدود السورية - التركية.

وأضاف المعهد في تقريره، أنّ الـ YPG والفصائل المسلحة التابعة لها، تواصل تنسيقها على خطيّن متوازنين أو أكثر مع كل من الولايات المتحدة وروسيا ونظام دمشق.

وفي خضم عدم وضوح الاستراتيجية الأميركية لناحية العمليات المستقبلية خارج إطار ما أُعلن من مهمة جديدة لحماية حقول النفط، ذكر التقرير إن البنتاغون أعاد قواته الى الداخل السوري مرة جديدة بعدما كان أخرج جزءا منها في اتجاه العراق، وأن القوات الأميركية ستستأنف نشاطها العسكري مع "قوات سوريا الديموقراطية - قسد" في محافظة الحسكة وخارجها، في وقت تطمح روسيا بتوسيع رقعة انتشارها في الشمال باتجاه الشرق إلى جانب مواصلتها تنفيذ دوريات منفصلة ومتعددة في أقصى الغرب بعيدا عن أي تنسيق مع تركيا أوالأكراد السوريين.

وتوقع المعهد أنه من غير المرجح أن تقبل تركيا بهذه المقاربة الأميركية والروسية، والتي تظهَر كأنها تقاسمٌ للمنطقة الشمالية والشمالية - الشرقية في المدى الطويل.

وفي ظل تصاعد خطط اللاعبين، تركيا وروسيا والولايات المتحدة، اعتبر المعهد إنه حتى الآن لم يستطع أي فريق تحقيق أي انتصار ولو في شكل رمزي، وخصوصا وان النظام السوري الخاضع للرئيس بشارالأسد يستعد أيضا بدوره، ومدعوما من إيران ومجموعاتها، إلى تكثيف دورياته في شمال شرقا لقامشلي وعلى مقربة من القوات الأميركية المنتشرة هناك.

وختم المعهد تقريره واصفا المشهد الأمني على الأرض وفي هذه المنطقة بالتحديد، بأنه يشبه حقل ألغام وأن خطر الاصطدام المقصود وغير المقصود بين الولايات المتحدة وسوريا وروسيا وتركيا وإيران يزداد يوما بعد يوم.