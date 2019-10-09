العملية التركية المرتقبة.. تحركات روسية وسورية نحو المناطق الكردية

أفادت تقارير صحفية ومطلعون على الشأن السوري، بوجود تحركات للجيش السوري النظامي بدعم من روسيا، من أجل السيطرة على مناطق كردية بالتزامن مع تحرك تركي يهدف غلى ضرب الأكراد.

ويأتي هذا بالتزامن مع التحضير لعملية عسكرية من جانب تركيا لغزو شمال شرق سوريا. وهدف العملية المعلن من جانب أنقرة هو طرد تنظيم داعش، لكن الأتراك يسعون إلى طرد الفصائل الكردية المسلحة من المنطقة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد كتبت عبر حسابها الرسمي على تويتر الاثنين، بأن قوات النظام السوري مدعومة من روسيا تحضر للتحرك نحو مدينة منبج شمال شرق محافظة حلب.

وأشار مشروع "Syrian Civil War Map" الاثنين عبر خريطته، إلى وجود تحركات عسكرية من قبل الجيشين النظامي السوري والروسي باتجاه منبج.

وقال دافيد إغناتيوس، الكاتب بصحيفة واشنطن بوست الأميركية والمطلع على الملف الكردي السوري، إنه أبلغ من مصادر بوجود هجمة تركية منسقة مع الروس.

وأضاف إغناتيوس بأن الهجوم السوري المدعوم من روسيا أيضا سيتجه لغزو المناطق الكردية من الجنوب، باتجاه مدينة الطبقة في محافظة الرقة وأماكن أخرى.

ولفت إغناتيوس إلى أن تنظيم داعش يقوم حاليا بتعبئة خلاياه النائمة في الرقة، وبالفعل شهدت المدينة هجوما انتحاريا.

وأفاد مركز التنسيق والعمليات العسكرية لقوات سوريا الديموقراطية بأن ثلاثة انتحاريين من تنظيم داعش فجروا أنفسهم في نقطة عسكرية في حي الباسل في الرقة الأربعاء.

وقال مراسل "الحرة" في شمال سوريا إن مجموعة مسلحة من تنظيم داعش حاولت في الصباح التسلل إلى القيادة العامة لقوات الأمن الداخلي في الرقة ووقعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين من دون مزدي من المعلومات حول وقوع قتلى أو إصابات.