'شمص للصيرفة' على القائمة السوداء

أعلنت الولايات المتّحدة الخميس أنّها فرضت "عقوبات محدّدة الأهداف" على ما وصفته بأنه "شبكة لبنانية" متّهمة بتبييض أموال "بارونات مخدّرات" والمساهمة في تمويل حزب الله.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إنّها أدرجت على قائمتها السوداء كلاًّ من اللبناني قاسم شمص و"منظمة تبييض الأموال" التابعة له، وشركة "شمص للصيرفة" ومقرّها في شتورة (شرق لبنان).

وأضاف البيان أنّ هذه "الشبكة الدوليّة" تقوم بتبييض كميّات ضخمة من أموال المخدّرات حول العالم تصل قيمتها إلى "عشرات ملايين الدولارات شهرياً"، وتقوم كذلك بـ"تسهيل نقل الأموال لصالح حزب الله".

وبحسب الخزانة فإنّ هذه الشبكة تنشط كذلك في أستراليا والبرازيل وكولومبيا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وهولندا وفنزويلا.

ونقل البيان عن مساعد وزير الخزانة سيغال ماندلكر قوله إنّ هذه العقوبات تندرج في إطار "الحملة غير المسبوقة للإدارة لمنع حزب الله وأتباعه الإرهابيين العالميين من الاستفادة من العنف والفساد وتجارة المخدّرات".

وبحسب وزارة الخزانة فإنّ شركة "شمص للصيرفة" مرخّصة من مصرف لبنان المركزي "على الرّغم من الشكوك القديمة للسلطات الأميركية" بشأنها.

وشدّدت الوزارة على أنّها "مصمّمة على العمل مع مصرف لبنان لمنع تجار المخدرات ومبيّضي الأموال والجماعات الإرهابية مثل حزب الله من ولوج النظام المالي اللبناني".