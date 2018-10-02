شهادات: هؤلاء مسؤولون عن اغتيال الناشطات في العراق

السلطات العراقية سجلت مؤخرا عشرات من حالات الاغتيال ضد مجهول، "حتى أصبح الناس يعيشون في رعب"، حسب ما يقول الناشط صقر آل زكريا.

بالتزامن مع انشغال العراقيين بتشكيل الحكومة وانتخاب الرئيس، تسارعت وتيرة الاغتيالات في البلاد، في ظل ما وصفه مراقبون بـ"تراخ أمني واضح".

من يقف وراء هذه الاغتيالات؟

في الـ26 من آب/ أغسطس الماضي، وصلت خبيرة التجميل رشا الحسن إلى مستشفى الشيخ زايد في بغداد، وهي تشعر باختناق شديد جراء تعرضها لنوع من المواد السامة كما ذكر شهود عيان، ثم ما لبثت أن فارقت الحياة.

قبل أسبوع من وفاة الحسن، وصلت طبيبة التجمل رفيف الياسري إلى المستشفى ذاته وبالأعراض ذاتها وتوفيت، وذلك بعد أشهر قليلة من افتتاحها مقهى خاصا بالنساء في العاصمة بغداد.

ويعتقد سعد وهو صديق مقرب من رشا الحسن أن مقتلها كان مدبرا ضمن سلسلة من "اغتيالات القتل المنظم، نفذتها ميليشيات متشددة ترفض حركات التحرر أو أن يكون للمرأة دور في الحياة الاجتماعية أو الاقتصادية".

كان سعد، الذي لم يرد ذكر اسمه كاملا، على اتصال بشكل شبه يومي مع رشا، وكان آخر اتصال بينهما قبل مقتلها بيوم واحد.

ويضيف سعد لـ"موقع الحرة" قوله: "أعتقد أن وراء معظم هذه الاغتيالات، جماعات دينية متشددة ولا تخرج عن هذا الإطار، خاصة وأن المغتالات كن من دعاة الحرية والتمدن والانفتاح".

وصيفة ملكة جمال العراق السابقة تارة فارس لقت مصرعها الخميس في إطلاق نار بالعاصمة بغداد، كما قتلت الناشطة سعاد العلي في البصرة، وأشارت الشرطة بأصابع الاتهام لطليقها.

ويكشف الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي لـ"موقع الحرة" أنه اطلع على تقارير أمنية "لم تخرج للعلن حتى الآن" تفيد بأن اغتيال العلي كان على يد جماعات مسلحة متشددة دينيا بسبب كونها "ليبرالية مدنية".

وكانت الحكومة قد قالت إن طليق العلي هو من نفذ جريمة القتل وسط منطقة العباسية التي تعد من أبرز المراكز التجارية في البصرة.