شهد على زواج عشيقته طمعا بالمال!

بينما كانت ميليسا تتسول مع عشيقها على جانب أحد طرق ولاية نورث كارولاينا الأميركية، ظهر رجل غريب على جانب الطريق وعرض عليها الزواج، بزعم أن ذلك سيمكنه من البقاء في الولايات المتحدة.

وقال إنهما سوف يحصلان على 12 ألف دولار وما يكفي لسداد أقساط منزل وسيارة، بحسب الادعاء الأميركي.

واستنادا إلى وثائق المحكمة، نقلت صحيفة "ذي نيوز آند أوبزرفر" أن مليسا آن غودشال (31 عاما) قبلت عرض الزواج الذي قدمه ليفان لوماتاتج، وهو مواطن من جورجيا.

كما أن رفيقها روبرت كينيرلي (46 عاما) كان شاهدا في مراسم زواجهما.

وقال مكتب الادعاء إن الأشخاص الثلاثة يواجهون الآن اتهامات تتعلق بالاحتيال المرتبط بالزواج.

ولم تتضمن التقارير الإخبارية تعليقات من فريق الدفاع عن الأشخاص الثلاثة.