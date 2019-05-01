غوغل يحتفي بفنانة أميركية

تحتفل الولايات المتحدة بأيار/مايو شهرا للتراث الأميركي الآسيوي، واختار محرك البحث الشهير "غوغل" البداية بالاحتفاء بالنحاتة الأميركية من أصول يابانية روث أساوا.

قصة أساوا تختلط فيها المعاناة بالنجاح، إذ ولدت في كاليفورنيا في 24 كانون الثاني/يناير 1926 واحدة من سبعة أطفال لوالدين مهاجرين يابانيين.

والداها عملا بالفلاحة لكسب العيش حتى اندلعت الحرب العالمية الثانية، وبدأت الولايات المتحدة في وضع عشرات آلاف الأميركيين من أصول يابانية في معسكرات احتجاج في وقت كانت فيه البلدين في حالة حرب.

في تلك المعسكرات أبدت أساوا اهتماما بالفن. وبعد نحو 16 شهرا من الاحتجاز حصلت الفنانة الشابة حينها على منحة جامعية في ميلواكي حيث درست لتصبح معلمة للفنون.

وبعد ثلاث سنوات حرمت أساوا، بسبب أصولها اليابانية، من التدريس لكن ذلك لم يمنعها من استكمال مشوارها الفني في كلية بلاك ماونتن التجريبية للفنون في ولاية نورث كارولاينا.

ونجحت أساوا في وضع بصماتها عبر أعمال فنية ومعمارية شهيرة في أميركا وكذلك في متاحف بمختلف أنحاء العالم.

ومن بين أعمالها منحوتة نصب تذكاري لمعسكرات احتجاز الأميركيين من أصول يابانية، والتي انتهت منها في 1994 بمدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا.

الفنانة الأميركية التي رحلت عام 2013، كانت من أبرز الداعين لتعليم الفنون للأطفال وشمل ذلك إنشاء مدرسة فنون عامة في مدينة سان فرانسيسكو حملت اسمها لاحقا.