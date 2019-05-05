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بالصور.. مدن تستقبل رمضان

متاجر لبيع الفوانيس بمناسبة شهر رمضان في العاصمة المصرية القاهرة

تزينت الأسواق والشوارع في مختلف دول العالم الإسلامي استقبالا لشهر رمضان الذي يشهد طقوسا دينية واجتماعية تميزه عن باقي أيام السنة.

في مدينة الموصل بالعراق والتي شهدت مواجهة عنيفة بين القوات العراقية وعناصر داعش، رمم مواطنون عددا من المساجد التي تعرضت للخراب والدمار، حيث تستعد هذه المساجد لاستقبال المصلين في رمضان.

أما في طرابلس عاصمة ليبيا، فالمواطنون يستقبلون الشهر على وقع الاشتباكات العنيفة التي تشهدها المدينة منذ فترة بين القوات التي يقودها المشير خليفة حفتر والقوات التابعة لحكومة فايز السراج.

في القدس بدأ سكان البلدة القديمة بتزيين الشوارع والأزقة في البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى الذي يشهد اكتظاظا بالمصلين الذين يتوافدون من أجل أداء صلاة التراويح في ساحاته.

هذه مشاهد من مدن تزينت استقبالا لشهر رمضان

القدس

متجر لبيع فوانيس رمضان بالقدس القديمة
متجر لبيع فوانيس رمضان بالقدس القديمة

سكان البلدة القديمة في القدس يعلقون زينة رمضان في شوارع البلدة القديمة.
سكان البلدة القديمة في القدس يعلقون زينة رمضان في شوارع البلدة القديمة.

فوانيس رمضان في سوق بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية
فوانيس رمضان في سوق بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية

تحضيرات في ساحات المسجد الأقصى استعدادا لاستقبال المصلين في رمضان
تحضيرات في ساحات المسجد الأقصى استعدادا لاستقبال المصلين في رمضان

بغداد

عراقيون يرتادون أحد المتاجر لشراء الحاجيات الخاصة بشهر رمضان
عراقيون يرتادون أحد المتاجر لشراء الحاجيات الخاصة بشهر رمضان

عراقيون يرتادون المتاجر والأسواق في العاصمة بغداد استعدادا لرمضان
عراقيون يرتادون المتاجر والأسواق في العاصمة بغداد استعدادا لرمضان

الموصل

مسجد الباشا في مدينة الموصل العراقية بعد تجديده لاستقبال المصلين في شهر رمضان
مسجد الباشا في مدينة الموصل العراقية بعد تجديده لاستقبال المصلين في شهر رمضان

القاهرة

متاجر لبيع فوانيس رمضان في العاصمة المصرية القاهرة
متاجر لبيع فوانيس رمضان في العاصمة المصرية القاهرة

زينة رمضان بالقرب من باب زويلة الأثري بالقاهرة
زينة رمضان بالقرب من باب زويلة الأثري بالقاهرة

يقبل المصريون على شراء الفوانيس في شهر رمضان لتزيين بيوتهم
يقبل المصريون على شراء الفوانيس في شهر رمضان لتزيين بيوتهم

متاجر لبيع الفوانيس بمناسبة شهر رمضان في العاصمة المصرية القاهرة - 28 نيسان/أبريل
متاجر لبيع الفوانيس بمناسبة شهر رمضان في العاصمة المصرية القاهرة - 28 نيسان/أبريل

طرابلس- ليبيا

ليبيون يرتادون الأسواق استعدادا لشهر رمضان وسط أوضاع اقتصادية وأمنية متردية
ليبيون يرتادون الأسواق استعدادا لشهر رمضان وسط أوضاع اقتصادية وأمنية متردية

بنغازي- ليبيا

ليبيون يرتادون الأسواق في بنيغازي استعدادا لشهر رمضان
ليبيون يرتادون الأسواق في بنيغازي استعدادا لشهر رمضان

وفي السعودية تصدر السلطات قرارات تتعلق بتغيير مواعيد العمل في رمضان، وتعطل المدارس، فيما تشهد المدن نشاطا كبيرا في ساعات بعد الإفطار. ويتوجه كثيرون إلى المدينة المنورة ومكة من أجل أداء الصلوات هناك.

يقبل السعوديون على شراء التمور التي تعد عنصرا أساسيا من موائد رمضان
يقبل السعوديون على شراء التمور التي تعد عنصرا أساسيا من موائد رمضان

سعوديون يرتادون الأسواق في مدينة جدة استعدادا لشهر رمضان
سعوديون يرتادون الأسواق في مدينة جدة استعدادا لشهر رمضان

مسقط

سوق مزدحم بالمسوقين في العاصمة العمانية مسقط
سوق مزدحم بالمسوقين في العاصمة العمانية مسقط

صنعاء

ويعيش اليمنيون ظروفا صعبة منذ سنوات حيث أنهكت الحرب الأهلية البلاد مخلفة دمارا كبيرا، وأمراضا فتكت بآلاف المدنيين وجوعا أنهك أجساد الأطفال والنساء.

لكن يحاول المواطنون الاحتفال بطقوس شهر رمضان في محاولة للهروب من واقعهم المأساوي.

سوق مزدحم بالمتسوقين في العاصمة اليمنية صنعاء استعدادا لشهر رمضان
سوق مزدحم بالمتسوقين في العاصمة اليمنية صنعاء استعدادا لشهر رمضان

أجواء العاصمة صنعاء والمواطنون يستقبلون رمضان
أجواء العاصمة صنعاء والمواطنون يستقبلون رمضان

جاكرتا- إندونيسيا

طفل ينظر إلى مسيرة احتفالية بشهر رمضان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا
طفل ينظر إلى مسيرة احتفالية بشهر رمضان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا

تايلاند

أطفال مسلمون في محافظة ناراثيوات بتايلاند يستعدون لرمضان
أطفال مسلمون في محافظة ناراثيوات بتايلاند يستعدون لرمضان

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