شهود: الإمارات سحبت بعض قواتها من عدن في اليمن

قال مسؤولون وشهود لرويترز إن الإمارات سحبت بعضا من قواتها في مدينة عدن جنوبي اليمن الثلاثاء، في الوقت الذي يعمل فيه التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لإنهاء صراع على السلطة بين الحكومة اليمنية والانفصاليين في المدينة.

وقال مسؤولان لرويترز إن رتلا إماراتيا صعد إلى ظهر سفينة عسكرية في ميناء البريقة النفطي قرب مصفاة عدن.

وقال أربعة موظفين في المصفاة إنهم شاهدوا رتلا كبيرا من المركبات العسكرية وثلاث حافلات تحمل نحو 200 جندي وهي تتجه نحو الميناء.

وتقترب الحكومة المدعومة من السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي الذي تدعمه الإمارات من إبرام اتفاق سينهي المواجهة في عدن وسيشهد تولي القوات السعودية المسؤولية مؤقتا عن المدينة، حسبما أبلغت أربعة مصادر مطلعة على المفاوضات رويترز في وقت سابق.

والمجلس الانتقالي الجنوبي جزء من التحالف السني الذي تدخل في اليمن في مارس آذار 2015 لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي للسلطة بعد أن طردها الحوثيون من العاصمة صنعاء. لكن الانفصاليين الذين يريدون الحكم الذاتي في الجنوب انقلبوا على الحكومة في أغسطس وسيطروا على مقرها المؤقت في عدن.

وتنفي الإمارات دعم الانفصاليين في اليمن.