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الشرق الأوسط

شهود يصفون لحظات الهجوم على منشأتي أرامكو

مصفاة بقيق بعد أيام من الهجوم عليها

عندما ضربت 18 طائرة مسيرة أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط بالسعودية، السبت الماضي، هرع نحو 100 عامل بنوبة العمل الليلة لمكافحة الحرائق التي اندلعت.

وخلال دقائق، وصلت فرق الطوارئ للموقع في معمل بقيق ولموقع آخر قريب في خريص ثاني أكبر حقول النفط بالمملكة.

وبعد ستة أيام من الهجوم، الذي ضرب قلب صناعة الطاقة السعودية وأدى إلى تفاقم الصراع القائم منذ عقود بين السعودية وخصمها اللدود إيران، فتحت شركة أرامكو الحكومية للنفط الموقعين أمام وسائل الإعلام العالمية الجمعة لتفقد الأضرار وجهود الإصلاح.

/**/ /**/ /**/ الأضرار التي خلفها الهجوم
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وتحدث ممثلو أرامكو للصحفيين كيف وقع الهجوم وما هي الإجراءات التي تتخذها أكبر شركة نفط بالعالم للعودة لمستويات الإنتاج الطبيعية فيما تستعد لإعلان طرح عام أولي.

وقال المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط في أرامكو فهد عبد الكريم إن الصواريخ أمطرت خريص في الفترة بين الساعة 0331 وحتى 0348 بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء هرعت إلى الموقع وأخمدت حريقين في خمس دقائق.

/**/ /**/ /**/ جانب من الأضرار التي لحقت بحقل خريص النفطي في شرق السعودية بعد الهجمات التي استهدفت قطاع النفط في المملكة
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وأضاف أنه بمجرد وصولها إلى الموقع، شهدت المنطقة ضربات أخرى مشيرا إلى أن إخماد حريقين آخرين استغرق خمس ساعات.

وقال خالد البريك نائب الرئيس لأعمال الزيت بمنطقة الأعمال الجنوبية في أرامكو إن إخماد الحرائق في بقيق استغرق سبع ساعات.

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