"شيء مزر".. مسؤول أميركي يعلق على اعتقال المصرية إسراء عبد الفتاح

قال نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر الثلاثاء إن اعتقال الناشطة المصرية إسراء عبد الفتاح "شيء مزرٍ".

وأشار شنكر في كلمة أمام اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إلى أنه تحدث مع السفير المصري الأسبوع الماضي بهذا الشأن وأبلغه أن "مصر أمامها طريق طويل في مجال حقوق الإنسان".

وأكد شنكر أن "الإدارة الأميركية كانت قد صرحت في سبتمبر الماضي أن المصريين لديهم الحق في التظاهر بسلام وعلىحول السلطات الحفاظ على المتظاهرين".

ونددت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة الجمعة بالاعتقالات الاخيرة لناشطين معروفين في مصر، مطالبة السلطات بالتحقيق حول مزاعم تعرض المعتقلين للتعذيب.

واوقف العديد من الناشطين الذين شاركوا في ثورة 2011 في الاسابيع الأخيرة، بينهم المدونة والصحافية إسراء عبد الفتاح والمدون علاء عبد الفتاح.

واعتقلت السلطات إسراء عبد الفتاح ووجهت لها تهمة الانضمام لجماعة محظورة وحبستها على ذمة القضية.