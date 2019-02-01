شيخ جزائري يهاجم ممثلا تقمص شخصية نسائية

اندلعت "معركة كلامية" في الجزائر بين المفتي المعروف الشيخ شمس الدين بوروبي، والممثل المشهور أيضا محمد خساني.

وتبادل الطرفان ردودا "قاسية" حظيت بمتابعة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

بدأت القصة عندما تقمص الممثّل خساني شخصية نسائية تدعى فتيحة خلال تقديمه حلقة ترفيهية جديدة على إحدى القنوات الخاصة، وهو ما لم يعجب المفتي شمس الدين، المشهور بـ"شميسو"، فهاجم المُمثّل الشّاب عبر حلقة فتاوى يقدمها على قناة خاصة أخرى.

ومن جملة ما قاله الشيخ شمس الدين للممثّل "فتحوا له مكتبا على قناة خاصة وسمّى نفسه فتيحة.. يريد أن يوسّخ مدينة العلماء والصالحين.. لقد وضع مخدتين في مؤخرته وعرَض نفسه في وسائل الإعلام.. سامحينا يا وهران سامحينا يا وهران يا بلد زبانة (زبانة مقاوم شاب من وهران أعدمه الاستعمار الفرنسي بالمقصلة)".

ولم يتأخر محمد خسّاني في الردّ على مهاجمه عبر فيديو نشره في فيسبوك، ومما جاء فيه "أنت عار على الجزائر وعلى الدين الإسلامي.. أصل القصة أن القناة التي يشتغل فيها شمس الدين عرضت علي الظهور في حصة لكنني رفضت احتجاجا على المعاملة السيئة التي تعرّض لها زملاء صحافيون في القناة، لذلك كان ردّ فعل القناة عليّ بهذا الشكل".

ومضى خساني يقول "أنا ممثل أتقمّص أية شخصية، من حق الناس أن تختلف معي لكن ليس من حقك أن تحدّثني بتلك الطريقة، إن أردت أن تنصحني فيمكن أن تكلّمني في الهاتف.. أنا إنسان مطيع لوالدي".

وحظيت "المعركة الكلامية" بين الشيخ شمس الدين والفنان محمد خساني بتفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي، فكتب أحدهم: محمد خساني والشيخ شمس الدين القصف وتبادل الاتهامات.

وكتب بعلي عمر جابر "الممثل محمد خساني يرد بقوة على الشيخ شمس الدين ويكشف حقائق مذهلة عن الشيخ".

ودوّن عماد ضاحي "شمس الدين يقصف خساني في قناة النهار وخساني يرد على شمس الدين .. شعلت"، وتشارك الفيديو كثيرون على فيسبوك وتويتر.

المصدر: أصوات مغاربية