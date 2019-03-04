شيرار: صلاح يفتقد الثقة

قال نجم كرة القدم الإنكليزية السابق ألان شيرار إن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول "يبدو أنه يفتقد للثقة"، وذلك على خلفية تعادل النادي المخيب للآمال مع إيفرتون في الدوري الإنكليزي.

وأضاف شيرار في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية أن صلاح "بدأت تظهر عليه بعض علامات التوتر"، مشيرا إلى أن ذلك أصبح "مصدر قلق لليفربول".

وأهدر صلاح فرصتين خطرتين خلال المباراة، الأولى في الدقيقة 28 عندما تلقى كرة من غوردان هندرسون خلف الدفاع وتوغل داخل المنطقة ولعبها بيسراه قبل أن يبعدها الحارس جوردان بيكفورد بيده اليمنى، والثانية في الدقيقة 56 عندما تلقى كرة داخل المنطقة فانفرد ببيكفورد لكنه تباطأ في تسديدها ليتدخل المدافع مايكل كين في توقيت مناسب ويحولها إلى ركنية.

وقال شيرار إن اللاعب المصري لم يصل بعد للمستوى الذي قدمه العام الماضي مع ليفربول.

وسجل صلاح 17 هدفا حتى الآن في الدوري الإنكليزي، لكنه كان قد سجل 24 هدفا في المرحلة ذاتها من العام الماضي.

وتراجع ليفربول إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي حامل اللقب والذي كان تغلب على مضيفه بورنموث بهدف دون رد السبت.