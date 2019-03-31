شيرين: محمد صلاح يدعمني

لم تستطع المطربة شيرين عبد الوهاب إخفاء تأثرها بأزمتها الحالية واتهامها بـ"الإساءة للدولة"، ووقفها عن الغناء في مصر، خلال حفل لها في القرية العالمية في دبي، معلنة أن اللاعب الدولي محمد صلاح اتصل بها ليساندها.

ولا تزال المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب موقوفة عن الغناء في مصر بعد قرار نقابة المهن الموسيقية التي أحالتها للتحقيق إثر تصريحها خلال حفلة بالبحرين في بعبارة "أنا هنا أتكلم براحتي.. في مصر ممكن يسجنوني".

ورفعت دعوى قضائية ضد المطربة شيرين تتهمها بـ"الإساءة للدولة" وتعرضت لحملة تشويه من المؤيدين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وردا على اتهامها بـ"الإساءة للدولة"، بدأت شيرين إحياء الحفل بغناء أغنية "مشربتش من نيلها" بعد أن كانت قد امتنعت عن غنائها لفترة طويلة.

وقالت شيرين خلال الحفل الذي أقيم الجمعة "من يومين صحيت الصبح على تليفون من حد انتو بتحبوه جدا، اتصل بيا عشان يقولي انتي كويسة؟ واحنا بنحبك، وخليكي جامدة، كان محمد صلاح".

وطالبت الجمهور الذي كان حاضرا بالمئات بتحية اللاعب "عايزة أسمعله أحلى مليون تحية"، مشيرة إلى أن هذه المكالمة أسعدتها وأعطتها قوة.

وخلال الحفل طالبها أحد الحضور بغناء أغنية "جرح تاني" فردت بعبارة "ده جرح تالت" في إشارة لأزمتها الحالية مع نقابة الموسيقيين والتي تعد الأزمة الثالثة لها.

وقررت نقابة المهن الموسيقية تأجيل التحقيق مع شيرين إلى 10 أبريل المقبل، لحيث مثولها بنفسها أمام لجنة التحقيق بعد أن كانت قد أنابت محاميها في جلسة التحقيق التي انعقدت الأربعاء الماضي.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي توقف فيها شيرين وتعتذر، حيث أوقفت في نهاية 2017 بعد تداول فيديو لها من حفل في الإمارات، كانت طلبت فيه إحدى الحاضرات غناء أغنية "مشربتش من نيلها" لترد شيرين بسخرية "هايجيلك بلهارسيا".

وكانت عدد من الفنانات قد ساندت شيرين في أزمتها، مثل إليسا وأنغام.

​