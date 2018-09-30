فيديو.. ملكة جمال العراق تستغيث

أذاعت ملكة جمال العراق السابقة شيماء قاسم بثا مباشرا لها عبر حسابها على سناب تشات أعلنت فيه تلقيها رسائل تشمل تهديدات بالقتل، لكنها أكدت أنها ليست خائفة.

وقالت قاسم التي يبدو أنها كانت تتحدث من مدينة عمان الأردنية، إنها تلقت رسائل دعم وأخرى تدعوها إلى مغادرة العراق لأن البلد يشكل خطرا على الأشخاص مثلها، لكن هناك من كتب "جايلك الدور" و"يوم لك"، مثلما قالت في الفيديو.

وردت على تلك الرسائل "إذا أنا مت، عادي حالي حال أي شباب راحوا، لكن أنتم كيف تستفيدون من موتي؟ بالعكس سيأتون ويصفون الشعب واحد بعد الآخر".

وتساءلت باكية "ما ذنبنا؟"، وقالت إنها لو كانت تعلم أن هذا سيحدث ما سلكت طريق الشهرة، مضيفة "لا أريد الشهرة، لا أريد أي شيء، لكن الظرف جبرني أدخل هذا العالم".

وقالت أيضا "نحن مجرد إعلاميين، ذنبنا فقط أننا نوصل صوت الناس، لكن يأتي أحدهم بعد ذلك ليحرض على قتلنا".

وأعلنت أنها "ستبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وسناب تشات لفترة" لأن "نفسيتها تعبت".

ويأتي فيديو قاسم وهي مقدمة برامج شهيرة وملكة جمال العراق في عام 2015، بعد أيام على اغتيال عارضة الأزياء ووصيفة ملكة جمال العراق السابقة تارة فارس في سيارتها وسط بغداد، واغتيال الناشطة سعاد العلي بأعيرة نارية في البصرة الثلاثاء.

يذكر أنه في شهر آب/أغسطس الماضي، توفيت خبيرتا التجميل العراقيتان رشا الحسن ورفيف الياسري في ظروف غامضة.



