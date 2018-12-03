صارعت مرضا نادرا.. مغردون ينعون طفلة سعودية

نعى آلاف المغردين عبر تويتر وفاة الطفلة السعودية ليان الدخيل الإثنين، بعد معاناة شديدة مع المرض.

وكانت الطفلة التي أبكت متابعيها على الشبكات الاجتماعية خلال الشهور الماضية، مصابة هي وأختها بمرض نادر يدعى "نيمان بيك".

و يعد "نيمان بيك"من الأمراض الوراثية النادرة التي تصيب جسم الإنسان وتسبب في بعض الأحيان تضخم الكبد والطحال وانتفاخ البطن وفقدان الشهية.

وخضعت الدخيل للعلاج في الولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الماضية حيث نشرت مقاطع مصورة لها على سريرها تسأل الدعاء من متابعيها.

لكن أخبار ليان انقطعت منذ أيام قليلة، قبل أن تكشف والدتها هدى الحربي عبر حساباتها على الشبكات الاجتماعية أن الطفلة توفيت دماغيا فجأة، فيما لا يزال قلبها ينبض، إلا أنها توفيت كليا بعدها بساعات.

وعرف السعوديون ليان في بداية العام الماضي، عندما انتشر فيديو لها وهي تبكي جراء معاناتها مع المرض الذي تسبب في إحداث انتفاخ كبير ببطنها.

ويصحب هذا المرض أعراض شديدة، مثل الترنح والتلعثم وعسر البلع، وانتفاخ في البطن، وضعف في حركات العين، واضطرابات النوم، وفقدان مفاجئ لقوة العضلات عند الضحك.

ومنذ أمس دشن مغردون وسم #ليان_الدخيل لنعي الطفلة السعودية، والذي احتل مركزا متقدما في الوسوم الأكثر تداولا في السعودية عبر تويتر.