انفجار مركز الإمام الخميني للفضاء.. إيران تعترف

اعترفت إيران للمرة الأولى الاثنين أن انفجارا صاروخيا وقع في مركز فضاء الإمام الخميني، فيما قال مسؤول إن عطلا تقنيا تسبب في الانفجار، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي.



وقال إن الانفجار لم يسفر عن وقوع وفيات، كما أن المسؤولين لم يجدوا دليلا على وجود تخريب كان سببا في الانفجار.



وأظهرت صور بالقمر الصناعي صاروخا على منصة إطلاق في مركز الفضاء كان قد انفجر الخميس. ويقع المركز على بعد 240 كيلومتر جنوب شرق العاصمة طهران.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد غرد على تويتر الجمعة ناشرا صورة مراقبة على الأرجح التقطها قمر تجسس صناعي أميركي للموقع.

ونفى ترامب في تغريدته علاقة الولايات المتحدة بما حصل في محطة إطلاق الصواريخ، قائلا: "الولايات المتحدة الأميركية لم يكن لها علاقة في الحادث الكارثي خلال التحضيرات الأولية لإطلاق Safir SLV" في موقع إطلاق سمنان واحد في إيران. أتمنى لإيران أفضل الأماني والحظ الجيد لتحديد ما حصل .."

وكانت الصور قد أظهرت بقايا اشتعال صاروخ في مركز الخميني في مقاطعة سمنان الإيرانية، بالإضافة إلى دخانا أسود وجزءا من منصة إطلاق تشتعل فيها النيران على ما يبدو.