صانع الملوك.. ليبرلمان يتعهد بحكومة وحدة عقب الانتخابات

قال صانع الملوك المحتمل للانتخابات الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان إنه سيصر على تشكيل حكومة وحدة بين أكبر تكتلين.



وأدلى ليبرمان بصوته صباح الثلاثاء في مستوطنته، نوكديم.



فرض ليبرمان، وزير الدفاع الأسبق ورفيق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إجراء انتخابات مبكرة غير مسبوقة - وهي الثانية هذا العام - عندما رفض الانضمام لحكومة نتنياهو الائتلافية بعد الانتخابات السابقة في إبريل.



وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو لن يكون قادرا على تشكيل ائتلاف آخر دون دعم ليبرمان.



وذكر ليبرمان إنه لن تكون هناك جولة ثالثة من الانتخابات، وسيكون على الأحزاب التعامل مع "الكوكبة" التي تنبثق عن هذا التصويت.



وأضاف أنه سيجلس فقط في حكومة واسعة تضم الليكود بقيادة نتنياهو ومنافسه الرئيسي، حزب "أزرق أبيض" الذي ينتمي لتيار الوسط.