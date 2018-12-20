دخلت مجلة "دير شبيغل" الألمانية حالة من الفوضى بعد الكشف عن تزوير أحد أكبر مراسليها، لقصص صحافية على مر الأعوام السابقة. وصدم عالم الصحافة بعدما كشف عن أن الصحافي الألماني الحائز على عدة جوائز، كلاس ريلوتيس "قد اختلق قصصا واخترع أبطالا لها"، في 14 مقالة من أصل 60 على الأقل، ظهرت على طبعات ومواقع "دير شبيغل"، التي حذرت من أن منابر إعلامية أخرى قد تكون تضررت. واستقال ريلوتيس (33 عاما) بعد اعترافه بالاحتيال، بعدما كتب للمجلة الألمانية لما يقارب السبع سنوات، وقد حصل على عدد من الجوائز في مجال الصحافة الاستقصائية، من ضمنها جائزة CNN في 2014.

وفي وقت مبكر من هذا الشهر، فاز ريلوتيس بجائزة "صحافي العام" في ألمانيا، لقصته عن صبي سوري أثنى عليها الحكام، لكن تبين لاحقا أن جميع مصادره كانت ضبابية، وأن كثيرا مما كتب كان مختلقا. وقد طفت اتهامات التزوير على السطح، بعدما أثار زميل لريلوتيس يدعى خوان مورينو، شكوكا بشأن تفاصيل قصتهم المشتركة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وتتبع مورينو مصدرين ممن اعتمد عليهم ريلوتيس بشكل أساسي في تقريره الذي نشر في تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، وقد قال المصدران إنهما لم يلتقيا بريلوتيس، وقد كذب الأخير أيضا بشأن رؤيته للافتة تقول "على المكسيكيين البقاء بعيدا"، وذلك بحسب ما وصل إليه تحقيق داخلي للصحيفة. وقد تعرض مورينو لانتقادات شديدة من جانب زملائه عندما واجههم بحقيقة تزوير ريلوتيس لقصصه. وتقول دير شبيغل إن ريلوتيس كان "يرد بذكاء على اتهامات مورينو"، حتى وصل الأمر إلى نقطة لم تعد معها حجج ريلوتيس مقنعة. ومع نهاية الأسبوع الماضي أقر الصحافي الألماني بما فعل أمام مدرائه. وفي مقال مطول لـ "دير شبيغل"، قالت الصحيفة الألمانية، إنها "صدمت بهذا الاكتشاف، واعتذرت لقرائها وأي شخص تعرض للضرر جراء "الاقتباسات المزورة". وفبرك ريلوتيس قصة أخرى عن سجين يمني في معتقل غوانتانامو، حيث اطلع على رسائل مكتوبة بالعربية، لكنه صاغها بشكل مختلف وصلت إلى درجة "التزوير"، بحسب دير شبيغل. وأوردت "دير شبيغل" حقيقة قصة كتبها ريلوتيس عن لاعب كرة القدم الأميركي كولن كابرنيك، والتي لم يلق فيها ريلوتيس أبطالها أو ذهب إلى الأماكن التي ادعى زيارتها، كما لم يتصل بوالدي كابرنيك اللذان ذكرهما في قصته إطلاقا. وقد كتب ريلوتيس لعدد من الصحف الألمانية الشهيرة مثل "فرانكفورتر" و"تاز" و"دي فيلت"، فيما وصفته الأخيرة بأنه "أساء التصرف بموهبته"، وذلك في تغريدة نشرتها الأربعاء.