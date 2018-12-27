السودان.. الصحافيون ينضمون للاحتجاجات

قالت نقابة صحافيين مستقلة في السودان إن أعضاءها بدأوا الخميس إضرابا لثلاثة أيام من أجل دعم ما وصفتها بالمطالب الشعبية المشروعة من أجل الحرية والديمقراطية، وسط دعوات من الأحزاب المعارضة لتنظيم مزيد من المظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وقالت "شبكة الصحافيين السودانيين"، وهي منظمة غير حكومية تضم صحافيين مستقلين ومعارضين يعملون في صحف ومواقع إلكترونية، في بيان أصدرته مساء الأربعاء "نعلن عن إضراب احتجاجا على عنف السلطات ضد المتظاهرين اعتبارا من صباح الخميس 27 كانون الأول/ديسمبر ولمدة ثلاثة أيام".

وأكدت الشبكة في بيانها "انحيازها الكامل وتأييدها المطلق لمطالب الجماهير المشروعة في الحرية والكرامة والتحول الديمقراطي".

ونشر ناشطون سودانيون في مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها لصحافيين وقد علقوا بطاقة صغيرة كتب عليها "صحافي مضرب".

وعادة ما يشتكي الصحافيون في السودان من تعرّضهم لمضايقات من قبل السلطات. وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود السودان في المرتبة 174 من بين 180 بلدا من حيث مؤشر حريات الصحافة العالمي للعام 2017، وقالت إن جهاز الأمن والمخابرات الوطني "يطارد صحافيين ويفرض رقابة على وسائل الإعلام المكتوبة".

السودان.. انتفاضة خبز

وكانت بعض القطاعات العامة في السودان قد بدأت إضرابا عاما الاثنين أطلقه تجمع المهنيين السودانيين"، وشارك فيه عدد من الأطباء والصيادلة.

وقال مصدر سوداني لـ"موقع الحرة" إن من المتوقع أن تستأنف التظاهرات الاحتجاجية الجمعة، وأن تخرج من المساجد عقب صلاة الجمعة.

وأعلن وزير الصحة في الولاية الشمالية عبد الرؤوف قرناص استقالته من الحكومة احتجاجا على فشلها في حل الأزمة الاقتصادية التي أفضت إلى التظاهرات.

وقال قرناص لمراسل "الحرة" في الخرطوم إن حزب الأمة بقيادة مبارك المهدي توصل إلى قناعة بأن إصلاح الحال وفقا لما يجرى الآن من سوء إدارة للأزمة الاقتصادية دفع به إلى تقديم استقالته التي وافقت عليها قيادة الحزب.

وتشهد العديد من المدن السودانية منذ 19 كانون الأول/ديسمبر مظاهرات إثر قرار الحكومة رفع سعر الخبز ثلاث مرات في بلد يعاني من ركود اقتصادي.

وأعلنت السلطات السودانية مقتل ثمانية متظاهرين في مواجهات مع قوات الأمن، لكن منظمة العفو الدولية تقول إن الحصيلة بلغت 37 قتيلا.

ويعاني السودان من صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70 في المئة وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي وسائر العملات الأجنبية.

ووعد الرئيس عمر البشير الإثنين بإجراء "إصلاحات حقيقية" في البلاد، لكنه وصف المتظاهرين بـ"الخونة".