صحف إسرائيلية: هل زار نتانياهو السعودية سرا؟

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن طائرة خاصة انطلقت من تل أبيب وتوجهت نحو إلى العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء الماضي، وتساءلت عن هوية الأشخاص الذين كانوا على متنها.

وزعمت صحف محلية في إسرائيل إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أو رئيس الموساد يوشي كوهين عقدا اجتماعا "سريا" بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقالت صحيفتا معاريف وجيروزاليم بوست إن الطائرة انطلقت مساء الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري من مطار بن غوريون في تل أبيب وتوقفت لبرهة من الوقت في العاصمة الأردنية عمان ثم واصلت رحلتها نحو الرياض قبل تعود إلى إسرائيل بعد ساعة. ورجحت أن تكون قد حملت نتانياهو أو كوهين على متنها.

محرر في صحيفة هآرتس الإسرائيلية وصف الرحلة بأنها "نادرة جدا" وكتب على تويتر أن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر كان في الرياض في ذلك الوقت تقريبا. وتساءل المحرر عما إذا كانت الطائرة المسجلة في الولايات المتحدة قد حملت على متنها مسؤولا إسرائيليا لعقد اجتماعي ثلاثي في السعودية.

وكان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون قد أبلغ صحيفة جيروزاليم بوست في سبتمبر الماضي أن إسرائيل والعديد من الدول العربية، بما فيها تلك التي ليس علاقات رسمية معها، تعمل معا في الأمم المتحدة وفي أماكن أخرى ضد إيران.