قالت صحف مصرية في وقت مبكر من صباح الأربعاء إن الهيئة الوطنية للانتخابات ستدعو المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية الأسبوع المقبل.

ونسبت صحيفتي "الشروق" و"الوطن" إلى مصادر قضائية أبلغت بموعد الاستفتاء، قولها إنه سيجرى داخل البلاد بين أيام السبت والاثنين المقبلين.

ومن المقرر أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت لاحق الأربعاء مؤتمرا تعلن فيه مواعيد الاستفتاء في خارج وداخل البلاد.

وكان البرلمان المصري وافق الثلاثاء بشكل نهائي على تعديلات دستورية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي إمكانية الاستمرار في منصبه حتى عام 2030.