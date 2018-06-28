صحيفة: أردوغان وحليفه يتفقان على إنهاء حالة الطوارئ

أفادت صحيفة الصباح التركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحليفه رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي اتفقا على عدم تمديد حالة الطوارئ في البلاد، المفروضة منذ أحداث المحاولة الانقلابية في تموز/يوليو 2016.

وقالت الصحيفة الموالية للحكومة إن الطرفين اتفقا على هذه الخطوة في اجتماع عقداه الأربعاء في المجمع الرئاسي بأنقرة، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وأفادت مصادر لوكالة رويترز بأن أردوغان قد يمنح حزب الحركة القومية مناصب في الحكومة، مكافأة للحزب على دعمه حزب أردوغان (العدالة والتنمية) في البرلمان.

وهذا اللقاء بين أردوغان وباهتشلي هو الأول بعد فوز "تحالف الشعب" المكون من حزبيهما العدالة والتنمية والحركة القومية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكانت تركيا تمدد حالة الطوارئ كل ثلاثة أشهر، ومن المفترض أن ينتهي آخر تمديد لها في تموز/يوليو. وقد تعهد الرئيس التركي برفعها إذا فاز في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد الماضي.

وفاز أردوغان بالانتخابات الرئاسية بعد أن حصد 53 في المئة من الأصوات، ليفوز بفترة رئاسية بسلطات معززة تمتد حتى عام 2023.