صحيفة: إسرائيل تسلم الهاكر الروسي أليكسي بوركوف إلى الولايات المتحدة

أفادت صحيفة جيروسالم بوست بأن إسرائيل سلمت، ليل الاثنين، الهاكر الروسي أليكسي بوركوف الذي كان معتقلا لديها، إلى الولايات المتحدة، رغم معارضة روسيا الشديدة وطلبها من إسرائيل قبل أشهر تسليمه لها لمحاكمته في موسكو.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الأحد استئنافا تقدم به بروكوف، على قرار تحيله إلى الولايات المتحدة.

ووفقا لشبكة أن بي سي نيوز الأميركية، رفضت المحكمة الإسرائيلية أيضا طلب بوركوف قضاء أي حكم قضائي يصدر ضده في روسيا، وقالت "ليس هناك أي سبب قانوني يفرض على إسرائيل القيام بذلك".

وكان بوركوف قد اعتقل خلال زيارته إلى إسرائيل كسائح في ديسمبر 2015 بناء على طلب من الولايات المتحدة التي تتهمه بارتكاب جرائم سيبرانية.

ودانت موسكو الاثنين القرار الإسرائيلي بتسليم الهاكر الروسي إلى الولايات المتحدة. وقالت السفارة الروسية في إسرائيل في بيان "إن قرار التسليم ينتهك حقوق بوركوف والتزام إسرائيل الدولي".