صحيفة: عودة إنتاج النفط بالمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية في ديسمبر  

قالت صحيفة القبس الكويتية الأحد إن عودة إنتاج النفط بالمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية ستبدأ في ديسمبر المقبل.

ونسبت الصحيفة إلى مصادر وصفتها بالمطلعة القول إن الشركة الكويتية لنفط الخليج انتهت من إجراءاتها التنظيمية لعودة الإنتاج في حقلي الخفجي والوفرة المشتركين الأسبوع الماضي بعد اعتماد مجلس إدارتها عقود الصيانة التي يتطلبها حقل الوفرة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس التنفيذي للشركة بالوكالة عبد الله السميطي أصدر قرارا بسرعة العمل على تشغيل المسار الخاص بمركز النويصيب الحدودي للعاملين في المنطقة المقسومة بالخفجي.

تحول إغلاق حقول المنطقة المقسومة إلى مسألة سياسية عالقة بين البلدين الحليفين ويحاول مسؤولون كبار حل الأمر منذ شهور.

تغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومترا مربعا على الحدود بين عضوي أوبك السعودية والكويت حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922.

كان البلدان أوقفا الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة قبل أكثر من أربع سنوات مما قطع نحو 500 ألف برميل يوميا بما يعادل 0.5 بالمئة من المعروض النفطي العالمي.