صحيفة: إيران قد تستفز إسرائيل

نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤولي استخبارات إسرائيليين وغربيين قولهم إن إيران قد تلجأ إلى استفزاز إسرائيل من أجل زيادة حدة التوتر في المنطقة.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية فإن هناك احتمالا لسيناريو تعمل عليه طهران يتمثل بشن هجوم غير مباشر تنفذه ميليشيات شيعية تدعمها إيران في جنوبي سوريا، أو ربما عملية ينفذها حزب الله اللبناني الحليف لطهران.

وأشارت تحليلات استخباراتية إسرائيلية إلى أن إيران قد تلجأ لهذا الخيار لأنها تشعر بخيبة أمل بعد فشلها حتى الآن في إجبار الولايات المتحدة على إعادة النظر في العقوبات المشددة التي فرضتها عليها العام الماضي.

وتضيف الصحيفة أن إيران وحلفاءها صعدوا تحركاتهم في المنطقة بعد استهداف ناقلات نفط في الخليج وأنابيب نفط في السعودية على أمل أن تعود واشنطن لطاولة المفاوضات، لكن الأميركيين لم ينجروا لذلك.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب العام الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع طهران عام 2015 وأعاد فرض عقوبات عليها بهدف دفعها للتفاوض على برنامجها للصواريخ الباليستية وسياساتها الإقليمية التي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأرسلت واشنطن حاملة طائرات وقاذفات بي-52 وصواريخ باتريوت إلى منطقة الخليج الشهر الماضي لمواجهة تهديدات إيرانية ضد القوات والمصالح الأميركية هناك.