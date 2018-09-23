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صحيفة: البغدادي فر إلى أفغانستان

الدخان يتصاعد خلال عمليات ضد داعش في منطقة أتشين بإقليم ننغرهار شرقي أفغانستان

أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن زعيم داعش فر من مخبئه على الحدود العراقية السورية إلى أفغانستان.

ونسبت الصحيفة لمصدر أمني باكستاني ومصادر في جماعات دينية باكستانية قولهم إن "عدة مئات من عناصر داعش دخلوا الأراضي الأفغانية خلال الشهور الستة الماضية عبر الأراضي الإيرانية".

ونقلت عن زعيم إحدى الجماعات الدينية الباكستانية أن معظم هؤلاء يقيمون "الآن في إقليم ننغرهار شرقي أفغانستان، وأن زعيمهو أبو بكر البغدادي انتقل فعليا إلى أفغانستان".

وأضاف أن بين المتسللين من داعش مئات من العرب ومئات من غير العرب، وفق الصحيفة.

وتبنى داعش في الآونة الأخيرة عددا من الهجمات الدومية في أفغانستان أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا.

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