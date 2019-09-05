صحيفة: السعودية تتهم كنديا بالإرهاب

أفادت صحيفة عكاظ السعودية بأن النيابة العامة في المملكة وجهت إلى مواطن كندي تهم القيام بنشاطات إرهابية داخل المملكة وتحويل أموال إلى جهات مشبوهة في لبنان.

وقالت إن المحكمة الجزائية المختصة في الرياض عقدت جلسة الأربعاء، بحضور المتهم الذي يقيم في السعودية وممثلين من السفارة الكندية.

وأضافت أن الكندي اتهم بتخزين مقاطع فيديو وصور لتنظيم القاعدة على هاتفه، فضلا عن إرسال أموال إلى جهات، لم تذكر الصحيفة طبيعتها، في لبنان.

ونفى المواطن الكندي التهم الموجهة إليه، وفق عكاظ، التي أشارت إلى أدلة المدعي العام ضد المتهم ستفدم خلال الجلسة المقبلة للمحكمة.