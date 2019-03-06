تقرير: السعودية تدرس تسهيل دخول الأجانب

يعمل مسؤولون في السعودية على تخفيف القيود على سياحة الأجانب، في إطار جهود المملكة لتنويع اقتصادها المعتمد أساسا على النفط، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين السعوديين يعتزمون، بحلول نهاية هذا العام، السماح لموطني الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا واليابان والصين دخول المملكة كسياح، إما من دون تأشيرة، أو من خلال الحصول على التأشيرة عند الوصول.

وستمثل هذه الخطوة تقدما في خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحرير الاقتصاد، وفي إطار سعي السعودية لتحسين صورتها الدولية.

وحسب الصحيفة، فقد أذن الأمير محمد بهذا الجهد، وفقا لأشخاص على دراية بالأمر.

وتستضيف المملكة ملايين المسلمين سنويا في موسم الحج الذي يعتبر مصدر دخل مهم للحكومة السعودية. لكن المملكة ليس لديها نظام واسع للسياح غير المسلمين.

وقد تسارعت خطط السياحة بالسعودية فيما يعاني اقتصادها من صعوبات دفعت السلطات إلى فرض ضرائب على الدخول والمبيعات، كما تسبب الأمر في خفض الإعانات وفي هجرة العمال الأجانب.