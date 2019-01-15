صحيفة أميركية: السعودية ساعدت في هروب مطلوبين

كشفت صحيفة محلية في ولاية أوريغون الأميركية أن السلطات السعودية ساعدت في هروب عدد من مواطنيها من الولايات المتحدة بعد توجيه تهم جنائية لهم.

وذكرت صحيفة "أوريغونيان" أن هناك خمسة أشخاص جميعهم طلاب ومطلوبون للقضاء تمكنوا من مغادرة الولايات المتحدة باتجاه السعودية بعد حصولهم على مساعدة من قبل سلطات بلادهم.

ومن بين هؤلاء شخص يدعى عبد الرحمن سمير، تقول الصحيفة إنه متهم بقتل فتاة تبلغ من العمر 15 عاما في حادث دهس في عام 2016.

وتضيف نقلا عن مسؤولين أن المملكة العربية السعودية ساعدت سمير في دفع الكفالة للخروج من السجن والحصول على جواز سفر حتى يتمكن من مغادرة البلاد، وكذلك لم تقم بالإعلان عن مكانه حتى عام 2018.

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وحددت الصحيفة أربع حالات أخرى مشابهة، وقالت إن جميع المطلوبين فيها اختفوا في الوقت الذي يواجهون فيه السجن، وأماكنهم الحالية غير معروفة.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور عن ولاية أوريغون رون وايدن قوله إن "هذا يعد أكثر من دليل على أن الحكومة السعودية ساعدت مواطنيها على الهروب من العدالة في الجرائم التي ارتكبت في ولاية أوريغون".

ومن بين التهم الموجهة لهؤلاء الأشخاص الاغتصاب والقيادة تحت تأثير الكحول وحيازة أفلام إباحية لأطفال، وبعضهم دفعت كفالاتهم عن طريق القنصلية السعودية في لوس أنجليس، وفقا للصحيفة.