صحيفة: اليابان لن تنضم إلى الولايات المتحدة في هرمز

قالت صحيفة يوميوري الثلاثاء إن اليابان لن تنضم إلى الولايات المتحدة في مهمة أمنية لحماية السفن التجارية المارة عبر ممرات مائية رئيسية في الشرق الأوسط، وستدرس بدلا من ذلك نشر جيشها بشكل مستقل.

وترددت اليابان في الانضمام إلى الولايات المتحدة، أهم حلفائها، في مساعيها لتشكيل التحالف وذلك بسبب علاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع إيران.

وقالت صحيفة يوميوري نقلا عن مصادر حكومية لم تذكر أسماءها إن اليابان تدرس خطة لإرسال قوات الدفاع الذاتي البحرية في مهام لجمع المعلومات في المياه المحيطة بمضيق هرمز ومضيق باب المندب.

وذكرت الصحيفة أن اليابان سوف تدرس أيضا ضم مضيق هرمز إلى منطقة عمل قوات الدفاع الذاتي البحرية إذا وافقت إيران.

ونددت إيران بجهود الولايات المتحدة لإنشاء التحالف وقالت إن بوسع دول المنطقة حماية الممرات المائية.

وقالت يوميوري إن من المنتظر أن تتخذ الحكومة اليابانية قرارا نهائيا بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر.