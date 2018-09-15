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صحيفة: ترامب سيعلن الرسوم الجديدة على الصين الإثنين

الرئيس ترامب

يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعلان رسوم جديدة على ما قيمته مائتا مليار دولار من الواردات الصينية بحلول يوم الإثنين المقبل، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

ونقلت الصحيفة السبت عن مصادر مطلعة قولها إن نسبة التعرفة الجديدة قد تصل إلى 10 في المئة، أي أقل بكثير من نسبة الـ 25 في المئة التي أعلنتها إدارة ترامب في بادئ الامر، حسب الصحيفة.

ولم يعلق البيت الأبيض على الخبر.

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي يستعد فيه مساعدو الرئيس ترامب لعقد اجتماع رفيع المستوى مع المسؤولين الصينيين، في محاولة لتهدئة التوترات التجارية بين البلدين.

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