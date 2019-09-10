صحيفة تركية: هذه آخر كلمات خاشقجي لقتلته

نقلت صحيفة صباح تركية آخر كلمات الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي حيث حث قتلته على عدم تكميم فمه لأنه يعاني من الربو ويمكن أن يختنق.



ونشرت الصحيفة المقربة من الحكومة التركية هذا الأسبوع مقتطفات جديدة من تسجيل محادثة خاشقجي مع أعضاء فرقة اغتيال سعودية أُرسلت لقتله.



وقالت الصحيفة إن تسجيل خاشقجي في الثاني من أكتوبر 2018 بشأن قتله وتقطيعه المروع في القنصلية السعودية في إسطنبول، حصلت عليه وكالة الاستخبارات التركية.



ووفقا لنص التسجيل، أخبر ماهر مطرب، وهو أحد أعضاء فرقة الاغتيال، خاشقجي بأنه يجب إعادته إلى الرياض بسبب أمر من الإنتربول بحقه. واعترض الصحفي قائلا إنه لا توجد قضية قانونية ضده وإن خطيبته تنتظره بالخارج.



كما تم سماع مطرب ورجل آخر وهو يحاول إجبار خاشقجي على إرسال رسالة إلى ابنه تخبره بألا يقلق إذا لم يتواصل معه، بحسب الصحيفة. وقاوم خاشقجي قائلا: "لن أكتب شيئا".

بعد ذلك يسمع مطرب قائلا: "ساعدنا حتى نتمكن من مساعدتك. لأنه في النهاية سنأخذك إلى السعودية. وإذا لم تساعدنا فأنت تعرف ماذا سيحدث في النهاية".



كما نشرت صباح آخر كلمات خاشقجي قبل ما يبدو وكأنه تم تخديره وفقد وعيه.



وقال للقتلة وفقا للصحيفة: "لا تكمموا فمي ... أنا مصاب بالربو، لا تفعلوا. سوف تخنقونني".



وكانت بعض تفاصيل مقتطفات التسجيل التي نشرتها صباح موجودة بالفعل في تقرير لاذع من الأمم المتحدة بشأن مقتل خاشقجي صدر في يونيو.

وزعم تقرير الأمم المتحدة أن السعودية تتحمل مسؤولية القتل، وقال إنه ينبغي فحص الدور المحتمل لولي العهد محمد بن سلمان في العملية.



وعرضت السعودية في البداية روايات متعددة ومتغيرة حول اختفاء خاشقجي. ومع تصاعد الضغط الدولي، استقرت المملكة في النهاية على شرح أنه قتل على أيدي مسؤولين مارقين في شجار داخل قنصليتها.