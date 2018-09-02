صحيفة: تلاعب فولكسفاغن وصل لسيارات البنزين

ذكرت صحيفة "بيلد ام زونتاج" الألمانية الأحد إن مهندسين في شركة فولكسفاغن لصناعة السيارات قالوا للمحققين إن بعض المحركات التي تعمل بالبنزين في سيارات الشركة وسيارات أودي وبورشه يمكن أن تستخدم للغش في اختبارات الانبعاثات.

وقال متحدث باسم فولكسفاغن، وهي الشركة الأم لأودي وبورشه، إن الشركة لن تعلق على تحقيق جار وأضاف أن الشركة أجرت في الأشهر الماضية محادثات مكثفة مع هيئة النقل الاتحادية. وقال "ليس هناك تطورات جديدة في الأمر".

وقالت الصحيفة نقلا عن وثائق داخلية وروايات شهود إنه من الممكن التلاعب بناقل الحركة والبرامج الإلكترونية لتظهر أن المركبات تسبب معدلات أقل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتستهلك وقودا أقل.

وإذا تأكدت تلك الأنباء فمن شأنها أن تضيف بعدا جديدا لفضيحة الانبعاثات التي تورطت فيها فولكسفاغن والتي كلفت الشركة 31.3 مليار دولار دفعتها في غرامات وشروط جزائية بسبب التلاعب الممنهج في محركات السيارات التي تعمل بالديزل للتستر على تسببها في معدلات مرتفعة من التلوث.

ويخضع تحديد الشريحة الضريبية على المركبات في أوروبا لمعدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها.