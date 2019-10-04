صحيفة: دبلوماسيان أميركيان صاغا بيانا يلزم أوكرانيا بالتحقيق مع خصوم ترامب

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الخميس أن دبلوماسيين أميركيين صاغا بيانا في شهر أغسطس الماضي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان من شأنه أن يلزم بلاده بالتحقيق مع خصوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب السياسيين.

ونسبت الصحيفة إلى ثلاثة أشخاص اطلعوا على مسودة البيان قولهم إن البيان صاغه السفير الأميريي لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند والمبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا كورت فولكر.

وكان الأخير قدم استقالته من منصبه الجمعة إثر تلقيه استدعاء من الكونغرس لاستجوابه في إطار التحقيق الرامي إلى عزل ترامب.



في غضون ذلك، ذكر موقع "بوليتيكو" نقلا عن ثلاثة أشخاص مطلعين إن وزير الطاقة الأميركي ريك بيري سيعلن استقالته في نوفمبر.

لكن الموقع أشار إلى أنه في حين أن اتصالات بيري بأوكرانيا قد دفعت به في التحقيق بشأن عزل ترامب، إلا أن الأشخاص الثلاثة قالوا إن استقالته غير مرتبطة بقضية ترامب.

ويتهم الديمقراطيون في الكونغرس ترامب بممارسة ضغوط على زيلينسكي لإقناعه بفتح تحقيق بحق هانتر بايدن، نجل خصمه الديمقراطي جو بايدن، وهو رجل أعمال ارتبط اسمه بمؤسسة أوكرانية متهمة بالفساد.

وفتح الديمقراطيون تحقيقا بحق ترامب بهدف عزله. وفي حال صوت مجلس النواب حيث الغالبية من الديمقراطيين، على عزل الرئيس، وهو ما قد يحصل الشهر المقبل، يتعين على مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية التصويت على هذه الإجراءات بالثلثين.

وشكك وزير الخارجية مايك بومبيو في أن تكون صلاحيات اللجان النيابية الثلاث التي تجري التحقيق، تخولها استدعاء دبلوماسيين أو طلب الحصول على وثائق منهم، وذلك في تعليق له على طلب الديمقراطيين من خمسة دبلوماسيين الإدلاء بإفاداتهم.

ودعا الرئيس الأميركي الخميس الصين للتحقيق مع بايدن.