صحيفة سعودية: التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

قالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، الجمعة، إن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي توصلا إلى اتفاق ينص على عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سعودية مطلعة قولها إن الاتفاق الذي جرى في الرياض "ينص على تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيرا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية".

وأضافت المصادر أن اتفاق الرياض يتضمن إعادة ترتيبات القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية، فيما سيقوم التحالف بقيادة السعودية "بالإشراف على لجنة مشتركة لتنفيذ الاتفاق".

وكذلك ينص الاتفاق، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط، على "عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة كافة والعمل على صرف الرواتب والمستحقات للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات المحررة".

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، قال الخميس في مقابلة مع صحيفة ليبراسيون الفرنسية، إن هناك "اتفاقا وشيكا" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لإنهاء صراع على السلطة في مدينة عدن الجنوبية.

وهذا المجلس هو جزء من التحالف الذي أطلق في مارس 2015 عملية عسكرية في اليمن لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي للسلطة بعدما طردها الحوثيون من العاصمة صنعاء.

وانقلب الانفصاليون الذين يسعون إلى تحقيق الحكم الذاتي في الجنوب على الحكومة في أغسطس الماضي وسيطروا على مقرها المؤقت في عدن.