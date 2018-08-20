صحيفة: واشنطن رفضت عرضا تركيا مشروطا للإفراج عن برونسون

رفضت إدارة الرئيس دونالد ترامب عرضا تركيا بالإفراج عن القس آندرو برونسون لقاء وقف ملاحقة بنك خلق التركي المهدد بغرامات أميركية بمليارات الدولارات.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاثنين أن تركيا طلبت وقف التحقيق الجاري في بنك خلق الذي قد تفرض عليه غرامات بتهمة مساعدة إيران على تجنب العقوبات الأميركية.

ولكن الإدارة الأميركية قالت إنها لن تبحث مسألة الغرامات ومسائل أخرى موضع خلاف بين الجانبين قبل إطلاق برونسون، وفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في البيت الأبيض.

ونقلت عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه أن "حليفا حقيقيا في حلف شمال الأطلسي ما كان سيوقف برونسون من الأساس".

ورفضت محكمة تركية الأسبوع الماضي التماسا جديدا بالإفراج عن القس الموضوع قيد الإقامة الجبرية ويحاكم بتهم على صلة بالإرهاب.