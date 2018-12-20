صدمة في المغرب.. فيديو مقتل السائحتين يثير الهلع

لا حديث لمغاربة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة سوى عن شريط فيديو يصور جريمة مقتل السائحتين الاسكندنافيتين، قال بيان للنيابة العامة إن البحث جار من أجل التأكد من صحته، في حين أكدت صحته صباح الخميس أجهزة المخابرات الدنماركية.

الفيديو الذي اطلع عليه كثير من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي خلف حالة من الصدمة والهلع والأسى لما أصاب الشابتين الاسكندنافيتين.

"يا إلهي، ما هذه البشاعة!"، "الصدمة والحزن لما ارتكبته تلك الأيدي المتوحشة الآثمة في حق شابتين بريئتين، وا حزناه وتبا لهذه الوحوش التي تعيش في الكهوف"، "يمكن للنسيان أن يطال كل شيء، إلا تلك الصرخة الأخيرة التي أطلقتها وهي تجرّ لتذبح".

هذا نموذج لبعض من التدوينات التي تداولها عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب تعليقا على الفيديو الصادم.

وكان بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أوضح أمس الأربعاء، أن "البحث جار من أجل التأكد من صحة شريط الفيديو الذي يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، باعتباره يمثل جريمة قتل إحدى السائحتين".

في المقابل أكدت المخابرات الدنماركية صباح الخميس، ظهور إحدى الضحيتين الاسكندنافيتين على الشريط المتداول على الإنترنت.

المصدر: أصوات مغاربية