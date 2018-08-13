صديقة وهاتف ورحلة إلى إيران.. 'نهاية' وزير نرويجي

استقال وزير الثروة السمكية النرويجي من منصبه بعد انتقادات حادة طالته لعدم إبلاغه الحكومة برحلاته الخاصة إلى إيران والصين.

ولم يقدم بير ساندبيرغ (58 عاما) أي أسباب لعدم إخبار رؤسائه عن الرحلات مسبقا - إذ أمضى عطلة صيفية في تموز/يوليو الماضي في إيران مع صديقته إيرانية المولد، كما ذهب إلى الصين في أيار/مايو.

وفي النرويج، يتعين على وزراء الحكومة الإفصاح عن وجهاتهم قبل الذهاب إلى بلد آخر في رحلات خاصة.

وبعد عودته من إيران، سلم الوزير هاتف عمله إلى دائرة الاستخبارات الداخلية النرويجية للتأكد من عدم اختراقه.

ونشر ساندبيرغ على صفحته الموثقة على الفيسبوك عدة صور من زيارته لإيران.

وتعتبر إيران "دولة عالية المخاطر" عندما يتعلق الأمر بالمراقبة الإلكترونية.

وعين هارلد توم نيسفيك وزيرا جديدا للثروة السمكية خلفا لساندبيرغ الاثنين.