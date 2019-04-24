صراع الإرهابيين: انسجام، لا 'حوار طرشان'

حسن منيمنة/

وفق ما تناقلته حسابات مؤيدة للجهاد، فإن "منفذي الهجوم الذي استهدف رعايا دول التحالف والنصارى في سريلانكا، أول أمس، من مقاتلي الدولة الإسلامية". الزعم جاء دون دليل، والأرجح أن العلاقة بين القتلة والتنظيم ليست مباشرة، أي أن الإعداد لسلسلة العمليات الترويعية الإجرامية التي وقعت يوم عيد الفصح لم يكن بقرار من قيادة هذا التنظيم الإرهابي، هذا إذا كانت بنى القيادة هذه ما تزال قائمة. غير أنه لا عزاء في ذلك، بل دليل جديد على الخطر المتواصل، والأصح المتعاظم، والمتحقق في أعقاب الكلام الترويجي الخاطئ عن إنزال الهزيمة بتنظيم الدولة.

فيما الاستهجان والاستنكار يصدر من كافة أرجاء العالم، من حق المسيحيين في هذا الشرق المنهك أن يضعوا هذه المأساة المستجدة والتي شهدت سقوط مئات الأبرياء من المصلين في تفجيرات انتحارية استهدفتهم في صلاتهم، في إطار الاعتداء المتواصل عليهم من جماعات جهادية إسلامية تريد اقتلاعهم من أوطانهم، بل تتحدث جهارا عن إبادتهم.

منطق الجهاد يعيش حربا عالمية بين الإسلام والكفر

من حقّهم استذكار ما فعلته هذه الجماعات من قتل وتدمير ونحر وإراقة دماء في العراق وسوريا ومصر وليبيا وغيرها، موثّقة ومصوّرة بإصدارات مرئية وموزعة بكل اعتزاز في الأوساط المؤيدة للجهاد والمتعاطفة معه. بل من حقّهم أن يدرجوا هذه الجرائم الجديدة في إطار تاريخي، وإن اقتصر على القريب، يشمل من المجازر التي يكاد لا يتذكرها إلا أبناء من نجا من ضحاياها، والتي أهدرت دماء المسيحيين وأرواحهم، لما هم عليه من دين وإيمان، وإن اجتهد المؤرخون بإيجاد السياق السياسي والاقتصادي لهذه الأفعال.

"القصارى في نكبات النصارى"، كتاب موجود في أكثر من موقع، ينقل شهادات مؤلمة عن بعض هذه المآسي من الأمس المباشر، من المفيد لكل قارئ للعربية الاطلاع على محتواه لاستيعاب الأحداث، لا في إطار التفسير الصادر عمّن يراجع المادة التاريخية وفق المنهجيات النظرية، بل كما عاشها من كان عند الطرف الحاد للسكين.

الاستهوان الخبيث لهذه المآسي سرعان ما يأتي من خلال الإشارة الحاضرة الجاهزة لما يقابلها من مقاتل للمسلمين وظلم لهم. بل "شفاء الصدور" المزعوم للمتداولين للمواد الجهادية على مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب الاعتداء على المسجدين في نيوزيلندا يتحقق اليوم مع عدوان سريلانكا، مع الافتخار بأن رد الصاع كان أكثر من صاعين.

كاذبة هي الرواية القائلة بأن سريلانكا هي الثأر لنيوزيلندا، حيث أن التأصيل الشرعي لهذه التنظيمات قد انحدر من تجويز قتل غير المحاربين من حجة التترس والبيات ثم المماثلة إلى منطق تكفير مجهول الحال وإنكار إصالة عصمة النفس الآدمية، وتقييدها بالإسلام والذمة والعهد والزمان، مع الاستهانة في نفي كل هذه القيود. أي أن هذه الجماعات، كما يتبين جليا في ممارساتها، لا تحتاج للدافع ولا للفتوى للشروع بجرائمها، بل تقدم عليها بذاتها حيث هي قادرة على استكمال التجهيز والتنفيذ، وتدفع لها جهارا بمن تستقطبهم حيث لا حضور مباشر لها، كما يبدو الحال في سريلانكا الجريحة.

هو منطق تبريري اعتذاري لا يستقيم أن يكون الزعم أن جريمة سريلانكا، والتي قتلت مئات الآمنين ونكبت أهلهم وآلمت وطنا وأوطانا، هي الرد على جريمة نيوزيلندا، والتي ارتكبها متطرف شاذ قادم من خارج نيوزيلندا. نيوزيلندا التي أظهرت الخير والطيبة والجودة في عمومها، إذ التفت برمّتها، من رئيسة وزرائها الوقورة إلى مجتمعها المدني الراقي، ليقول لا لمحاولات التفرقة، وليرفع الآذان الإسلامي حيث لم يرتفع يوما، وليتكاتف الجميع مع بعضهم من المسلمين إذ استهدفهم الشر.

لن "تشفى صدور" السقامى الذين استقبلوا مقتلة الفصح في سريلانكا على أنها الانتقام لنيوزيلندا، ولكن فيما يتعدى هذه الحالات المَرَضية، فإن الخطورة ليست في المواجهة المفترضة المزعومة بين الإرهابيين، الذي قتل في نيوزيلندا والذي قتل في سريلانكا، بل في الانسجام المميت المتحقق بينهما.

صمٌ عميٌ كان أنصار الجهاد حين رحّبوا بالاعتداء على المسجدين في نيوزيلندا ضمن وشم "الإرهاب المسيحي"، والذي إذ يكشف عن أنيابه وفق تقييمهم الجاهز، يصادق على صواب الشطح المعنوي والمادي والذي يقدم عليه مجاهدوهم.

منطق الجهاد يعيش حربا عالمية بين الإسلام والكفر. هو جهاد طلب بالنسبة لمن لا يخشى في طاعته لومة لائم. لا اعتبار لديه للمجاز والخاص والمجمل والمقيّد والمنسوخ ولا لأسباب النزول، بل بما أن تلك الأشهر الحرم قد انسلخت من ألف ونيف من الأعوام، فاقتلوهم حيث وجدتموهم. على أن الغالب على أنصار الجهاد ليس هذا القول، دون الاعتراض عليه، بل نزال، ربما من باب جهاد الدفع، بين الإسلام والحملة الصليبية العالمية التي تستهدفه حسدا وطمعا، والتي إذ يشارك فيها اليهود والمشركين والعلمانيين والملحدين، هي في العمق صراع بين الغرب المسيحي والشرق الإسلامي.

ليس الأمر كذلك البتة في الشق المقابل. "القومية البيضاء"، والتي ينتهج من ينتقل من عقيدتها إلى مقتضاها الإرهابي سبيلا موازيا في أشكاله وأساليبه للجهاد الإسلامي، هي أيضا تشهر "الحرب المقدّسة". ولكن التقديس هنا ليس للدين، بل للعرق. هي "راهووا"، الحرب العرقية المقدسة والتي ينادي بها دعاة هذه القومية منذ عقود، والداعية إلى إيقاف التبديد الذي تعيشه المجتمعات "البيضاء" من خلال استيعاب الأعراق الدنيا. فهذه الأعراق، "شعوب الطين" وفق الطرح القومي الأبيض، لم تساهم في صياغة الحضارة لقصورها الطبيعي، ولكنها تأتي اليوم، بأعدادها المتضاعفة وعاداتها المتخلفة، لاستغلال المجتمعات "البيضاء" ولتقطف ثمار الجهد الحضاري بما تتيحه لها سياسات الهجرة والتعددية وبما فطرت عليه هي من تحايل على الأنظمة ومن استنزاف للموارد العامة. أما الدين المسيحي بالنسبة للقوميين البيض، فهو جزء وحسب من الموروث الثقافي الأبيض، مع الريبة إزاءه لأصوله اليهودية، والميل الواضح إلى تجاوزه باتجاه إعادة إحياء طقوس الوثنية السابقة له.

العدو، بالنسبة للقوميين البيض ليس المسلمين كمسلمين، بل بعض المسلمين بالنسبة لهم، مثل البوسنيين والألبانيين، هم من البيض الذين يستحب كسبهم وتحفيزهم على التخلي عن هذه العقيدة التي لا تليق بهم والمستوردة من "شعوب الطين".

المسيحي في الشرق يطاله الأذى حيثما دار

فأن يقتل الجهاديون مئات السريلانكيين ثأرا لعملية إرهابية قام بها قومي أبيض هو عمل ينال الرضا في صف القومية البيضاء، إذ يفضح الطبيعة الفاسدة للإسلام دون أن يكلّف العرق الأبيض ضريبة دم باهظة (وإن لم تكن معدومة، لوجود بعض السوّاح البيض في سريلانكا). بل منطقهم هو أنها "شعوب الطين" تتناحر، فلتفعل ولتبين لأصحاب القلوب الضالة الطريّة العطوفة من البيض في الغرب عبث قناعاتهم.

أما المسيحي في الشرق فيطاله الأذى حيثما دار. يقتله الجهادي لأنه غرسة صليبية في دار الإسلام (رغم أن حضوره في دياره وشهادته فيها سابقة في معظم الأحيان لقدوم الإسلام إليها)، ويُطرب لقتله مناصرو الجهاد خلف شاشتهم (دون اعتبار للأضعاف المضاعفة من المسلمين الذي قتلهم المجاهدون في حروبهم الوهمية)، ولا يعبأ لقتله القومي الأبيض في الغرب لأنه من "شعوب الطين".

المسلم والمسيحي، وكل إنسان غير منغمس في هذه الملاحم الغيبية في تصوراتها، المميتة في وقائعها، عرضة للقتل والاستباحة. أما الطائفة المنصورة الباقية إلى يوم الدين هنا، والطليعة المقاتلة الحاملة لهمّ عرقها هنالك، فهذيانهما ليس حوار طرشان رغم القراءات المتناقضة، فلا الجهاديون يخاطبون الغرب الكافر، ولا القوميون البيض يكلّمون الشرق الطيني. بل فيما القتل يفتك بالأبرياء هنا وهنالك كلٌ من القتلة بأهله منشغل، في انسجام وإن غير صريح في الرؤى، وفي اجتماع ظاهر على الأذى.

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